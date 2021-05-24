Kırklareli'nden kısa kısa
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Kırklareli'nden kısa kısa

Kırklareli'nden kısa kısa
Anadolu Ajansı / Çınar Türkmen - Haberler | Güncel

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde Bulgaristan Göçmenleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (BUL-GÖÇ) Başkanı Yüksel Mert, Sakarya'nın Karasu ilçesindeki bir camide cuma namazı öncesinde verdiği vaazdaki ifadeleri nedeniyle müftü Şaban Soytekinoğlu hakkında suç duyurusunda bulundu.

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde Bulgaristan Göçmenleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (BUL-GÖÇ) Başkanı Yüksel Mert, Sakarya'nın Karasu ilçesindeki bir camide cuma namazı öncesinde verdiği vaazdaki ifadeleri nedeniyle müftü Şaban Soytekinoğlu hakkında suç duyurusunda bulundu.

Dernek başkanı Mert ile beraberindeki dernek yöneticisi avukat Sevda Tandoğan, Lüleburgaz Adliyesi'ne giderek Cumhuriyet Başsavcılığı'na dilekçe verdi.

Mert, adliye önünde yaptığı açıklamada, Soytekinoğlu'nu şiddetle kınadığını söyledi.

Müftülük gibi dini temsiliyeti yüksek bir makama sarf ettiği sözlerin yakışmadığını aktaran Mert, "Kişisel inanç ve ibadetlerin Allah'tan başka kimse tarafından sorgulanamayacağını tekraren hatırlatır, durumu ilgili makamlara ve aziz Türk milletine saygıyla arz ederiz." diye konuştu.

Elektrik kesintisi

Kırklareli'nde 18 köyde elektrik kesintisi uygulanacak.

TREDAŞ'tan yapılan açıklamada, bakım ve onarım çalışmaları kapsamında Kofçaz ilçesine bağlı Ahlatlı, Ahmetler, Aşağıkanara, Beyci, Devletliağaç, Karaabalar, Kocatarla, Kocayazı, Malkoçlar, Tastepe, Tatlıpınar, Terzidere, Topçular, Yukarıkanara, Demirköy ilçesine bağlı Beğendik, Limanköy, Sislioba ile Babaeski ilçesinin Hazinedar köylerine 25 Mayıs Salı günü bir süre enerji verilmeyecek.

Söz konusu kesintiler, Ahlatlı, Ahmetler, Aşağıkanara, Beyci, Devletliağaç, Karaabalar, Kocatarla, Kocayazı, Malkoçlar, Tastepe, Tatlıpınar, Terzidere, Topçular, Yukarıkanara köylerinde 10.00-12.00, Beğendik, Limanköy ve Sislioba köylerinde 09.00-14.00, Hazinedar köyünde ise 10.00-16.00 saatlerinde uygulanacak.

Açıklamada, kesintiler nedeniyle elektrikli cihazların zarar görmemesi için vatandaşların tedbir almaları istendi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Çınar Türkmen

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