Kırklareli'nden kısa kısa

Pınarhisar Belediye Başkanı İhsan Talay, çiftçi parkında incelemede bulundu.

Pınarhisar Belediye Başkanı İhsan Talay, çiftçi parkında incelemede bulundu.

Talay, Kavak Çeşme Mevkisi'ndeki devam eden çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Çiftçiler için gerekli tüm ekipmanların parkta bulunacağını ifade eden Talay, çiftçilerin ülkenin gıda ihtiyacını karşılayan emekçiler olduğunu belirtti.

Parkın en kısa sürede tamamlanacağını aktaran Talay, tüm çiftçilere hayırlı olması temennisinde bulundu.

Sokak hayvanlarına mama takviyesi

Kırklareli'nde sokak hayvanlarına mama takviyesi yapıldı.

Kırklareli Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, İçişleri Bakanlığınca yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri dolayısıyla yeni normalleşme süreci kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle yiyecek bulmakta zorluk çeken sokak hayvanları için beslenme odaklarına mama ve su bırakıldı.

Belediyeden yapılan açıklamada, sokak hayvanlarının da yaşam haklarının olduğu belirtildi.

Sokak hayvanlarının beslenme ihtiyaçlarının aksatılmadan giderildiği kaydedilen açıklamada, "Sokakta yaşayan can dostlarımız için ekiplerimiz beslenme odaklarındaki mama ve suları tamamladı." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ufuk Ertop