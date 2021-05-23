Kırklareli'nden kısa kısa
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kırklareli'nden kısa kısa

Kırklareli'nden kısa kısa
Anadolu Ajansı / Ufuk Ertop - Haberler | Güncel

Pınarhisar Belediye Başkanı İhsan Talay, çiftçi parkında incelemede bulundu.

Pınarhisar Belediye Başkanı İhsan Talay, çiftçi parkında incelemede bulundu.

Talay, Kavak Çeşme Mevkisi'ndeki devam eden çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Çiftçiler için gerekli tüm ekipmanların parkta bulunacağını ifade eden Talay, çiftçilerin ülkenin gıda ihtiyacını karşılayan emekçiler olduğunu belirtti.

Parkın en kısa sürede tamamlanacağını aktaran Talay, tüm çiftçilere hayırlı olması temennisinde bulundu.

Sokak hayvanlarına mama takviyesi

Kırklareli'nde sokak hayvanlarına mama takviyesi yapıldı.

Kırklareli Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, İçişleri Bakanlığınca yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri dolayısıyla yeni normalleşme süreci kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle yiyecek bulmakta zorluk çeken sokak hayvanları için beslenme odaklarına mama ve su bırakıldı.

Belediyeden yapılan açıklamada, sokak hayvanlarının da yaşam haklarının olduğu belirtildi.

Sokak hayvanlarının beslenme ihtiyaçlarının aksatılmadan giderildiği kaydedilen açıklamada, "Sokakta yaşayan can dostlarımız için ekiplerimiz beslenme odaklarındaki mama ve suları tamamladı." ifadeleri kullanıldı.

Kırklareli'nden kısa kısa

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ufuk Ertop

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Cahit Özkan Ali Babacan Meral Akşener Muharrem İnce
Magazin Hande Erçel Burcu Biricik Mehmet Ali Erbil Serenay Sarıkaya
Spor Ali Koç Mesut Özil Sergen Yalçın Rachid Ghezzal Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Kırklareli'nden kısa kısa - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 23.05.2021 12:24:38. #1.13#

title