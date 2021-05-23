Kırklareli'nden kısa kısa

Kırklareli Tarım ve Orman Müdürlüğünce yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında gıda işletmeleri denetlendi.

Kırklareli Tarım ve Orman Müdürlüğünce yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında gıda işletmeleri denetlendi.

Tarım ve Orman Müdürlüğü personeli, dinamik denetim süreci dolayısıyla fırın, bakkal ve süt ürünleri satışı yapılan işletmelerde denetim gerçekleştirdi.

Ekipler denetimlerde hijyen kuralları, personellerin sağlık karneleri ile fiyat etiket kontrolleri yaptı.

Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada denetimlerin devam edeceği belirtildi.

Kedi ve köpek aşılama çalışması

Kırklareli Tarım ve Orman Müdürlüğü, kedi ve köpekleri aşılama çalışmasını sürdürüyor.

Tarım ve Orman Müdürlüğünden, yapılan yazılı açıklamada, hayvan hastalıkları ile mücadele ve hayvan hareketleri kontrolü genelgesi kapsamında kedi ve köpeklerin aşılanması çalışmalarına devam edildiği bildirildi.

Vize ilçesinde yürütülen çalışmada kedi ve köpeklere kuduz aşısı yapıldığını aktarılan açıklamada, kısa süre içerisinde çalışmaların tamamlanması hedeflendiği kaydedildi.

Açıklamada, hayvanlarını aşılatmak isteyen vatandaşların Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne bildirmesi gerektiğini belirtildi.

Elektrik kesintisi

Kırklareli'nde 2 köy ve 3 mahallede elektrik kesintisi uygulanacak.

TREDAŞ'tan yapılan açıklamada, bakım ve onarım çalışmaları kapsamında Lüleburgaz ilçesine bağlı Ertuğrul köyü ve Durak Mahallesi, Babaeski ilçesinin Demirkapı köyü ile ilçenin Hacıhasan ve Hamidiye mahallesine 24 Mayıs Pazartesi günü enerji verilmeyecek.

Söz konusu kesintiler, Ertuğrul köyü ve Durak mahallesinde 09.00-18.00, Demirkapı köyünde 10.00-16.00, Hacıhasan ve Hamidiye mahallelerinde ise 09.00-14.00 saatlerinde uygulanacak.

Açıklamada, kesintiler nedeniyle elektrikli cihazların zarar görmemesi için vatandaşların tedbir almaları istendi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ufuk Ertop