Kırklareli'nden kısa kısa

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) İl Müdürü Oğuz Özdil, Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası'nı (KTSO) ziyaret etti.

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) İl Müdürü Oğuz Özdil, Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası'nı (KTSO) ziyaret etti.

KTSO Başkanı Soner Ilık, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Özdil de Sosyal Güvenlik Haftası kapsamında ziyaretlerde bulunduklarını söyledi.???????

Belediye Başkanı Kesimoğlu'na ziyaret

Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu, Sinop, Artvin, Çanakkale ve Kırşehir Belediye Başkanlarını makamında kabul etti.

Kesimoğlu, Sinop Belediye Başkanı Barış Ayhan, Artvin Belediye Başkanı Demirhan Elçi, Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu ve Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan ile belediye meclis salonunda görüştü.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Kesimoğlu, yerel yönetimlerin hizmet açısından önemli olduğunu söyledi.

Kovid-19 sürecinde CHP'li belediyeler olarak en iyi şekilde hizmet verdiklerini ifade eden Kesimoğlu, tüm mevkidaşlarına teşekkür etti.

Konuşmaların ardından Kesimoğlu ve beraberindekiler CHP İl teşkilatını ziyaret etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgün Tiran