Kırklareli'nden kısa kısa
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Kırklareli'nden kısa kısa

Kırklareli'nden kısa kısa
Anadolu Ajansı / Özgün Tiran - Haberler | Güncel

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, Yeşilay Şube Başkanı Halil Yücel ile Çocuk Hakları Komitesi üyelerini makamında kabul etti.

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, Yeşilay Şube Başkanı Halil Yücel ile Çocuk Hakları Komitesi üyelerini makamında kabul etti.

Bilgin, Yücel'e görevinde başarı diledi.

Yeşilay'ın çalışmalarına önem verdiklerini ifade eden Bilgin, Yeşilay ile çalışmalar yapmaya hazır olduklarını kaydetti. Bilgin, ardından Çocuk Hakları Komitesi üyeleri ile görüştü.

Kedi ve köpekler aşılanıyor

Vize Tarım ve Orman Müdürlüğünce tüm kedi ve köpeklere kuduz aşısı uygulaması başladı.

Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada tüm köy ve beldelerdeki kedi ile köpeklerin kuduz aşıları yapılarak, mikroçip uygulaması yapıldığı belirtildi.

Açıklamada, uygulamanın sahipli köpek ve kedilere de yapılacağı bildirildi.

Kırklareli'nden kısa kısa

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgün Tiran

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