Kırklareli'nden kısa kısa

Pınarhisar Belediye Başkanı İhsan Talay, içme suyu deposu hat bağlantı çalışmalarını inceledi.

Pınarhisar Belediye Başkanı İhsan Talay, içme suyu deposu hat bağlantı çalışmalarını inceledi.

Talay çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi alarak, ilçede en iyi hizmeti sunmak için gece gündüz çalıştıklarını söyledi.

Yeni nesil içme suyu deposunun tamamlandığını aktaran Talay, boru bağlantılarının yapıldığını belirtti.

Deponun kısa süre içinde faaliyete geçeceğini ifade eden Talay, vatandaşların kesintisiz su ihtiyacını karşılayacağını kaydetti.

Elektrik kesintisi

Lüleburgaz ilçesinde 3 köyde elektrik kesintisi uygulanacak.

TREDAŞ'tan yapılan açıklamada, bakım ve onarım çalışmaları kapsamında 21 Mayıs Cuma günü ilçeye bağlı Eskitaşlı, Yenitaşlı ve Turgutbey köylerine bir süre enerji verilmeyecek.

Söz konusu kesintiler 09.00-18.00 saatlerinde uygulanacak.

Açıklamada, kesintiler nedeniyle elektrikli cihazların zarar görmemesi için vatandaşların tedbir almaları istendiği yer alıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ufuk Ertop