Kırklareli'nden kısa kısa

AK Parti Lüleburgaz İlçe Gençlik Kolları Başkanı Abdussamed Kayalı, İsrail polisinin işgal altındaki Doğu Kudüs'te Filistinlilere yönelik saldırılarına tepki gösterdi.

AK Parti Lüleburgaz İlçe Gençlik Kolları Başkanı Abdussamed Kayalı, İsrail polisinin işgal altındaki Doğu Kudüs'te Filistinlilere yönelik saldırılarına tepki gösterdi.

Kayalı, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail polisinin uluslararası hukuku ihlal ettiğini belirtti.

İsrail'in Filistin topraklarını barbarca işgal ederek sivil yerleşim yerleri ile ibadet alanları fark etmeksizin ağır silahlar ile saldırdığını aktaran Kayalı, yapılan saldırıları ve işgal girişimini lanetlediklerini kaydetti.

Kayalı, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Terör devleti İsrail etnik temizlik ve yerleşim politikası bahaneleri ile Filistin topraklarını barbarca işgal etmiştir. Filistin topraklarında yaşananlar, yalanı kendisine şiar edinmiş batı medyasının avaz ettiği gibi milliyetçi bir kavgadan ibaret değildir. Abluka altında bombalanan Gazze kanayan yaramız, Mescid-i Aksa ise ümmeti Muhammed'in davası şerefi ve namusudur."

Gençlik Koşusu düzenlendi

Lüleburgaz'da, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla koşu düzenlendi.

Trakya Koşu Grubunca 19.19 kilometrelik koşu yaklaşık 2 saat sürdü.

Sporcular Gül Yenici, Habil Yenici, Abdullah Çal ve Uğraş Sağlam'ın katıldığı koşu Kurtuluş Mahallesi'nden başlayarak, Düğüncübaşı köyünde sona erdi.

Belediye Başkanı Murat Gerenli de sporcuları tebrik etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Çınar Türkmen