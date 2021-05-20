Kırklareli'nden kısa kısa
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kırklareli'nden kısa kısa

Kırklareli'nden kısa kısa
Anadolu Ajansı / Çınar Türkmen - Haberler | Güncel

AK Parti Lüleburgaz İlçe Gençlik Kolları Başkanı Abdussamed Kayalı, İsrail polisinin işgal altındaki Doğu Kudüs'te Filistinlilere yönelik saldırılarına tepki gösterdi.

AK Parti Lüleburgaz İlçe Gençlik Kolları Başkanı Abdussamed Kayalı, İsrail polisinin işgal altındaki Doğu Kudüs'te Filistinlilere yönelik saldırılarına tepki gösterdi.

Kayalı, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail polisinin uluslararası hukuku ihlal ettiğini belirtti.

İsrail'in Filistin topraklarını barbarca işgal ederek sivil yerleşim yerleri ile ibadet alanları fark etmeksizin ağır silahlar ile saldırdığını aktaran Kayalı, yapılan saldırıları ve işgal girişimini lanetlediklerini kaydetti.

Kayalı, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Terör devleti İsrail etnik temizlik ve yerleşim politikası bahaneleri ile Filistin topraklarını barbarca işgal etmiştir. Filistin topraklarında yaşananlar, yalanı kendisine şiar edinmiş batı medyasının avaz ettiği gibi milliyetçi bir kavgadan ibaret değildir. Abluka altında bombalanan Gazze kanayan yaramız, Mescid-i Aksa ise ümmeti Muhammed'in davası şerefi ve namusudur."

Gençlik Koşusu düzenlendi

Lüleburgaz'da, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla koşu düzenlendi.

Trakya Koşu Grubunca 19.19 kilometrelik koşu yaklaşık 2 saat sürdü.

Sporcular Gül Yenici, Habil Yenici, Abdullah Çal ve Uğraş Sağlam'ın katıldığı koşu Kurtuluş Mahallesi'nden başlayarak, Düğüncübaşı köyünde sona erdi.

Belediye Başkanı Murat Gerenli de sporcuları tebrik etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Çınar Türkmen

Erdoğan'dan kendisini Netanyahu'ya benzeten Akşener'e yanıt: Filistin'in yerini haritada bilmeyecek kadar zavallı
Erdoğan'dan kendisini Netanyahu'ya benzeten Akşener'e yanıt: Filistin'in yerini haritada bilmeyecek kadar zavallı
İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 227'ye yükseldi
İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 227'ye yükseldi
Son dakika... İsrail askerlerinin işgal altındaki Batı Şeria'da açtığı ateş sonucu 1 Filistinli hayatını kaybetti
Son dakika... İsrail askerlerinin işgal altındaki Batı Şeria'da açtığı ateş sonucu 1 Filistinli hayatını kaybetti
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Babacan Meral Akşener Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Fahrettin Altun
Magazin Beren Saat Ben Affleck Burak Sergen Mehmet Ali Erbil
Spor Fatih Terim Gökhan Töre Şenol Güneş Hakan Arslan Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Kırklareli'nden kısa kısa - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 20.05.2021 09:27:52. #1.11#

title