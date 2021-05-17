Kırklareli'nden kısa kısa
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Kırklareli'nden kısa kısa

Kırklareli'nden kısa kısa
Anadolu Ajansı / Ufuk Ertop - Haberler | Güncel

Lüleburgaz'da güneş enerjili ve şarj üniteli banklar monte edildi.

Lüleburgaz'da güneş enerjili ve şarj üniteli banklar monte edildi.

Lüleburgaz Belediye Başkanı Murat Gerenli, yeni nesil bankları vatandaşların kullanımına sunduklarını belirtti.

Yeni nesil oturma banklarının güneş enerjili aydınlatma ve şarj üniteli olduğunu ifade eden Gerenli, ilerleyen süreçte bazı banklarda kablosuz internet bağlantısının da aktif hale getirileceğini kaydetti.

Teknolojiyi de vatandaşların yararına kullanmaya çalıştıklarını dile getiren Gerenli, "Her alanda vatandaşlarımıza en iyi hizmeti sunmak için çalışmalar yapıyoruz. Gece gündüz demeden projeler üretmeye çalışıyoruz. Teknolojik gelişmeleri de takip ederek hizmetlerimiz ile bağdaştırıyoruz. Yeni nesil oturma banklarımızı Lüleburgaz yıldızları kadın akademisi, özgürlük meydanı, belediye meydanı ile kapalı pazar yeri ve semt merkezine montajını gerçekleştirdik. Halkımıza hayırlı uğurlu olsun." dedi.

Gıda işletmeleri denetlendi

Kırklareli Tarım ve Orman Müdürlüğünce yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında gıda işletmeleri denetlendi.

Tarım ve Orman Müdürlüğü personeli market, fırın ve süt ürünleri satışı yapılan işletmelerde denetim gerçekleştirdi.

Ekipler denetimlerde hijyen kuralları, personellerin sağlık karneleri ile fiyat etiket kontrolleri yaptı.

Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada denetimlerin devam edeceği belirtildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ufuk Ertop

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