Kırklareli'nden kısa kısa
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Kırklareli'nden kısa kısa

Kırklareli'nden kısa kısa
Anadolu Ajansı / Özgün Tiran - Haberler | Güncel

Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Selami Hüner, Kırklareli Valisi Osman Bilgin'i ziyaret etti.

Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Selami Hüner, Kırklareli Valisi Osman Bilgin'i ziyaret etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Bilgin, kent hakkında Hüner'e bilgi verdi.

Hüner 'e ziyaretinde Kırklareli İl Emniyet Müdürü Seçkin Çengeloğlu da eşlik etti.

Vali Bilgin'den ziyaretler

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, şehit ailesi, engelliler ve sevgi evlerinde kalan çocukları ziyaret etti.

Vali Bilgin eşi İlknur Bilgin ile ilk olarak şehit Hayrettin Turna'nın ailesini ziyaret ederek sohbet etti.

Şehit ailelerini her fırsatta ziyaret ettiklerini belirten Bilgin, bu ülkenin şehit ve gazilerin mücadeleleri ile kazanıldığını kaydetti.

Bilgin çifti ardından Ramazan Bayramı dolayısıyla Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı sevgi evlerinde kalan çocukları ziyaret etti. Vali Bilgin, çocuklara çeşitli hediyeler verdi.

Vali Bilgin son olarak Engelliler Haftası dolayısıyla engellileri ziyaret etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgün Tiran

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