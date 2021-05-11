Kırklareli'nden kısa kısa
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Kırklareli'nden kısa kısa

Kırklareli'nden kısa kısa
Anadolu Ajansı / Çınar Türkmen - Haberler | Güncel

Lüleburgaz ilçesinde kan bağışı kampanyası düzenlendi.

Lüleburgaz ilçesinde kan bağışı kampanyası düzenlendi.

Türkiye Gençlik Vakfı Lüleburgaz Temsilciliği'nin katkılarıyla Kongre Meydanı'nda Türk Kızılayı tarafından kan bağışı çadırı kuruldu.

TÜGVA Temsilcisi Ömer Aydın, burada yaptığı konuşmada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ve ramazan ayı dolayısıyla kan stoklarında yaşanan sıkıntıyı en aza indirmek adına kan bağış kampanyası düzenlediklerini belirtti.

Aydın, kan bağışı kampanyasına destek verenlere teşekkür etti.

Lüleburgazspor'da üyelik kampanyası

Bölgesel Amatör Lig (BAL) ekiplerinden Lüleburgazspor Kulübü Başkanı Yılmaz Canpolat, kulübe üyelik kampanyası başlatılacağını duyurdu.

Canpolat, yaptığı yazılı açıklamada, hedeflerinin "100 bin Lüleburgazspor üyesi" olduğunu belirterek, vatandaşları kulübe üye olmaya davet etti.

Kulüp başkanı seçimlerinin artık daha coşkulu olmasını istediklerini aktaran Canpolat, "Lüleburgazsporlular kendi başkanını kendi seçecek. Salgından sonra bunun startını vermek istiyoruz. Herkes kulübe üye olsun, seçimleri de statta coşkuyla yapalım." ifadelerini kullandı.

Canpolat, kulübe üyelik ücretinin yıllık 100 lira olacağını duyurdu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Çınar Türkmen

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