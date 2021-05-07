Kırklareli'nden kısa kısa
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Kırklareli'nden kısa kısa

Kırklareli'nden kısa kısa
Anadolu Ajansı / Çınar Türkmen - Haberler | Güncel

Lüleburgaz Seyyar Pazarcılar Odası Başkanı Abdullah Koç ilçede tek noktada pazar kurulacağını belirtti.

Lüleburgaz Seyyar Pazarcılar Odası Başkanı Abdullah Koç ilçede tek noktada pazar kurulacağını belirtti.

Koç, gazetecilere yaptığı açıklamada pazarcı esnafı ve üreticilerin 8 ve 15 Mayıs cumartesi günleri saat 10.00 ile 17.00 arasında yaş sebze ve meyve ile fide satışı gerçekleştirebileceklerini söyledi.

Esnafın uzun bir aradan sonra tezgah açacak olmasının sevindirici olduğunu aktaran Koç, şunları kaydetti:

"Yarın kapalı pazar yerinde tezgah açacağız. Gelen genelge gereği maske, mesafe ve hijyen kurallarına uygun şekilde açılacak. Tezgahlar arasında 3 metre kuralı olacak ve her türlü tedbire uyacağız. Esnaf arkadaşlarımız, zabıta ve kolluk ekipleri tedbiri elden bırakmayacak. Ağırlıklı olarak hijyen kurallarına riayet edilecek.

Kurulacak olan pazarda sadece yaş sebze meyve ve fide satışı olacak.10.00-17.00 saatlerinde şehir içi minibüslerimiz yarım saat ara ile hizmet verecek. Kendi aracı ile gelmek isteyenler de kısıtlamalardan muaf olacaklar. Esnafımıza ve herkese hayırlı işler diliyoruz. Bu zorlu süreçten inşallah en kısa sürede kurtulacağız. Herkesin hassasiyet göstermesini rica ediyorum."

Haşere ve sineklere karşı ilaçlama

Lüleburgaz ilçesine bağlı Evrensekiz beldesinde haşere ve sineklere karşı ilaçlama çalışmaları yapıldı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, park ve bahçeler müdürlüğünce yeşil alanlar, çöp konteynerleri, fosseptik çukurları, parklar ile dere yataklarının haşere ve sineklere karşı ilaçlandığı bildirdi.

İlaçlama çalışmalarının yaz boyunca devam edeceği belirtildi.

Açıklamada, vatandaşların da sineklerin yumurtalamasına imkan verecek, su birikintileri oluşturabilecek bölgelerde önlem almaları istendi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Çınar Türkmen

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