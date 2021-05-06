Kırklareli'nden kısa kısa
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Kırklareli'nden kısa kısa

Kırklareli'nden kısa kısa
Anadolu Ajansı / Ufuk Ertop - Haberler | Güncel

Kırklareli Belediyesince haşere ve sineklere karşı ilaçlama çalışması yürütülüyor.

Kırklareli Belediyesince haşere ve sineklere karşı ilaçlama çalışması yürütülüyor.

Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Fen İşler Müdürlüğü Park ve Bahçeler birimi ekiplerinin haşere ve sineklere karşı mücadele ettiklerini kaydetti.

Ekiplerin sinek, sivrisinek ve diğer haşerelere karşı kanalizasyon sistemleri, foseptik çukurları, dere yatakları, yeşil alanlar, çöp alanları ve parkları ilaçladığını belirten Kesimoğlu, çalışmaların yaz boyunca devam edeceğini bildirdi.

Su deposu yenilendi

Pınarhisar Belediyesince içme suyu deposu yenilendi.

Belediye Başkanı İhsan Talay, ilçenin su ihtiyacını karşılayan betonarme deponun tamamlandığını belirtti.

Deponun 200 ton su kapasitesine sahip olduğunu aktaran Talay, vatandaşlara en iyi hizmeti sunmak için gece gündüz çalıştıklarını bildirdi.

İsale hattı yenileme çalışmalarında da sona yaklaşıldığını ifade eden Talay, şunları kaydetti:

"İsale hattında kullanmış olduğumuz darbelere karşı dayanıklı, yosunlaşmaya ve bakteri üremesine izin vermeyen özellikte, yüksek sızdırmazlık sağlayan ve suyun kokusunu ve tadını değiştirebilecek hiçbir yabancı madde içermeyen polietilen boru sayesinde vatandaşlarımız daha sağlıklı ve temiz içme suyuna kavuşacaktır. Pınarhisar'ımız için durmadan yorulmadan çalışmaya devam edeceğiz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ufuk Ertop

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