Kırklareli'nden kısa kısa

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, sevgi evlerini ziyaret etti.

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, sevgi evlerini ziyaret etti.

Vali Bilgin eşi İlknur Bilgin ile Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğüne bağlı Sarmaşık ve Mehmet Akif çocuk evlerini ziyaret ederek çocuklara bayram harçlıklarını ve hediyelerini verdi.

Çocukların "gelecek" olduğunu belirten Bilgin, "Devletimizin sevgi ve şefkat dolu güvenli kolları her zaman çocuklarımızın yanında." dedi.

Yeşil alan çalışmaları

Lüleburgaz Belediyesi yeşil alan çalışmalarını sürdürüyor.

Belediye Başkanı Murat Gerenli, yaptığı yazılı açıklamada, Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerinin Kongre Meydanı'nda çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti.

Gerenli, yeşil alan çalışmalarına önem verdiklerini ifade etti.

Vali Bilgin'e ziyaret

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, Roman dernek başkanlarını makamında kabul etti.

Vali Bilgin, Lüleburgaz Roman Derneği Başkanı Mustafa Gürler ve Babaeski Roman Derneği Başkanı İbrahim Zümbül ile makamında görüştü.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Bilgin, Roman derneklerinin çalışmalarını önemsediklerini kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgün Tiran