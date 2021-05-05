Kırklareli'nden kısa kısa
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Kırklareli'nden kısa kısa

Kırklareli'nden kısa kısa
Anadolu Ajansı / Özgün Tiran - Haberler | Güncel

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, kaymakam adaylarını makamında kabul etti.

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, kaymakam adaylarını makamında kabul etti.

Vali Bilgin, kaymakam adayları Ramazan Teke ve Abdülkadir Zengin ile bir süre görüştü.

Kaymakam adaylarına tecrübelerini anlatan Bilgin, Teke ve Zengin'e görevlerinde başarılar diledi.

Vali Bilgin incelemelerde bulundu

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, Vize ilçesinde yapımı devem eden okul binasının inşaatında incelemelerde bulundu.

Bilgin, bir süre önce Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un katılımıyla temeli atılan 18 derslikli Vize Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (METEM) binasında devam eden inşaat çalışmalarını inceleyerek, yetkililerden bilgi aldı.

Çalışmaların hızla devam ettiğini belirten Bilgin, yeni okul binasının en kısa sürede hizmete açılacağını ifade etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgün Tiran

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