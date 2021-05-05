Kırklareli'nden kısa kısa
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Kırklareli'nden kısa kısa

Kırklareli'nden kısa kısa
Anadolu Ajansı / Ufuk Ertop - Haberler | Güncel

Pınarhisar ilçesinde 112 Acil Çağrı Merkezi yapımı için çalışmalar başladı.

Pınarhisar ilçesinde 112 Acil Çağrı Merkezi yapımı için çalışmalar başladı.

Pınarhisar Belediye Başkanı İhsan Talay ile Başkan Yardımcısı Bilal Çalık inşaat alanında incelemede bulundu.

Çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi alan Talay, ilçeye modern bir 112 Acil Çağrı Merkezi'nin kazandırılacağını belirtti.

Çağrı merkezinin iki ay içerisinde bitirilerek hizmete alınacağını ifade eden Talay, sağlık alanında ilçede önemli yatırımların gerçekleştirildiğini kaydetti.

Talay, emeği geçen herkese teşekkür ederek, hayırlı olması temennisinde bulundu.

Sokak hayvanlarına mama

Demirköy ilçesinde sokak hayvanlarına mama takviyesi yapıldı.

Demirköy Belediyesi ekipleri, İçişleri Bakanlığı'nca yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan tam kapanma süreci dolayısıyla mama bulmakta zorluk çeken sokak hayvanları için beslenme odaklarına mama bırakıldı.

Belediye Başkanı Recep Gün, sokak hayvanlarının kısıtlama günlerinde beslenme ihtiyaçlarına destek olduklarını söyledi.

Ekiplerin ilçenin farklı noktalarında odaklara mama ve su takviyesi yaptıklarını aktaran Gün, "Sokağa çıkma kısıtlamasında yiyecek bulmakta zorlanan can dostlarımızın yanındayız." dedi.

Otobüs durakları yenilendi

Pınarhisar'da otobüs durakları yenilendi.

Belediye Başkanı İhsan Talay, çeşitli nedenlerle zarar gören durakların yerine yenilerinin konulduğunu belirtti.

İlçeyi her alanda güzelleştirmeye devam ettiklerini ifade eden Talay, gece gündüz demeden vatandaşlara hizmet götürmeye çalıştıklarını söyledi.

Durakların belediye imkanlarıyla kaynak atölyelerinde üretildiğini aktaran Talay, "İşçilerimiz, yolcularımız için bekleme duraklarımızı yeniledik. Daha güvenli ve konforlu bir hale getirdik." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ufuk Ertop

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