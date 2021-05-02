Kırklareli'nden kısa kısa
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Kırklareli'nden kısa kısa

Kırklareli'nden kısa kısa
Anadolu Ajansı / Çınar Türkmen - Haberler | Güncel

Bölgesel Amatör Lig (BAL) ekiplerinden Lüleburgazspor, yeni sezon öncesi ilk idmanını yaptı.

Bölgesel Amatör Lig (BAL) ekiplerinden Lüleburgazspor, yeni sezon öncesi ilk idmanını yaptı.

Lüleburgaz Yıldızları Futbol Akademisi'nde gerçekleştirilen idmanı Lüleburgaz Belediye Başkanı Murat Gerenli, kulüp başkanı Yılmaz Canpolat ve yönetim kurulu üyeleri de izledi.

Lüleburgazspor Teknik Direktörü Halim Okta, yardımcıları Gökhan Ataş ve Mutlucan Zavotçu'nun önderliğinde düz koşu, istasyon ve çift kale maçla gerçekleştirilen idmanın ardından Belediye Başkanı Murat Gerenli futbolcularla tanıştı.

Takıma Bölgesel Amatör Ligi'nde başarılar dileyen Gerenli, "Lüleburgazspor'un bu zorlu lig maratonunda top koşturacak futbolcularımızın geçireceği başarılı bir sezonla Lüleburgaz'ın motivasyon ve enerjisini artıracağına inancım tamdır." diye konuştu.

Lüleburgaz'da denetim yapıldı

Lüleburgaz ilçesinde yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamında uygulanan "tam kapanma" sürecinde denetim yapıldı.

İlçe genelinde hem yayalar hem de belirlenen noktalarda dışarı çıkan sürücüler ile vatandaşları durduran ekipler, izin belgeleri ve HES kodlarını kontrol etti.

Özerler Mahallesi'nde seyyar satıcıların olduğu yönünde ihbar alan ekipler, sokakta tezgah açan seyyar satıcıları evlerine gönderdi.

Kuralara uymayan vatandaşlar hakkında tutanak düzenlenerek idari para cezası kesildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Çınar Türkmen

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