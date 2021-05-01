Kırklareli'nden kısa kısa
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Kırklareli'nden kısa kısa

Kırklareli'nden kısa kısa
Anadolu Ajansı / Nihat Evren - Haberler | Güncel

Türk Kızılay Kırklareli Şube Başkanı Volkan Göç, Demirköy Belediye Başkanı Recep Gün'ü ziyaret etti.

Türk Kızılay Kırklareli Şube Başkanı Volkan Göç, Demirköy Belediye Başkanı Recep Gün'ü ziyaret etti.

Göç ziyarette, Türk Kızılay'ın yardım ve bağış çalışmaları hakkında Gün'e bilgi verdi.

Türk Kızılay'ın en büyük yardım kuruluşu olduğunu ifade eden Göç, her durumda ihtiyaç sahiplerinin yanında olduğunu belirtti.

Göç, Demirköy ilçesinde de yardım ve bağış faaliyetleri yapmayı planladıklarını kaydetti.

Gün de ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Başhekim Öztürk'ten veda ziyareti

Demirköy Devlet Hastanesi Başhekimliği görevinden Kırklareli Sağlık Müdürlüğü Destek Hizmetleri Başkanlığına atanan Muhammed Öztürk veda ziyaretinde bulundu.

Öztürk, Demirköy Belediye Başkanı Recep Gün'ü ziyaret ederek, desteklerinden dolayı teşekkür etti.

İlçede hizmet vermenin mutluluğunu yaşadığını aktaran Gün, "Bugünden itibaren Kırklareli'ne tayinimin çıkması dolayısıyla ilçeden ayrılıyorum. Görev sürem içerisinde ilçede çok iyi dostluklar edimdim. Hiçbir zaman unutmayacağım. Demirköy'ün kalbimde yeri ayrıdır." diye konuştu.

Gün de Öztürk'e yeni görevinde başarılar diledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Nihat Evren

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