Kırklareli'nden kısa kısa
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Kırklareli'nden kısa kısa

Kırklareli'nden kısa kısa
Anadolu Ajansı / Ufuk Ertop - Haberler | Güncel

Demirköy ilçesinde mezarlıkta temizlik çalışması yapıldı.

Demirköy ilçesinde mezarlıkta temizlik çalışması yapıldı.

Demirköy Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, mezarlıktaki otları biçerek, temizlik yaptı.

Belediye Başkanı Recep Gün, ilçe mezarlığını ramazan bayramına hazırladıklarını belirtti.

Vatandaşların kabir ziyaretlerini daha kolay şartlarda gerçekleştirmesini istediklerini aktaran Gün, mezarlık ve çevresinin haşerelere karşı da ilaçlandığını kaydetti.

Gıda işletmeleri denetlendi

Tarım ve Orman Müdürlüğü Gıda Kontrol Şubesi ekipleri, kasap, market, lokanta, restoran ve fırın gibi gıda işletmelerine gerçekleştirdiği denetimlerde işletmelerdeki üretim alanlarını kontrol etti.

Ekipler, hijyen kuralları, personellerin sağlık karneleri ile fiyat etiketlerini denetledi.

Ayrıca, denetimlerde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini de kontrol edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ufuk Ertop

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