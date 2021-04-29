Kırklareli'nden kısa kısa
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Kırklareli'nden kısa kısa

Kırklareli'nden kısa kısa
Anadolu Ajansı / Özgün Tiran - Haberler | Güncel

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, Pehlivanköy ilçesinde şehit ailelerini ziyaret etti.

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, Pehlivanköy ilçesinde şehit ailelerini ziyaret etti.

Vali Bilgin eşi İlknur Bilgin ile ramazan ayı dolayısıyla şehit ailelerini ziyaret ederek, istek ve sıkıntılarını dinledi.

Her fırsatta şehit aileleri ile gazileri ziyaret ettiğini belirten Bilgin, bu ülkenin şehit ve gazilerin üstün başarıları ile ayakta durduğunu kaydetti.

KTSO'da emlak danışmanlığı sertifika töreni düzenlendi

Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası (KTSO) tarafından düzenlenen sorumlu emlak danışmanı sınavını başarıyla tamamlayan kursiyerlere sertifikaları verildi.

KTSO Başkanı Soner Ilık, oda binasında düzenlenen törende başarılı olan kursiyerleri tebrik etti.

Kursu 11 kişinin başarıyla tamamladığını ifade eden Ilık, bu tür kurslar düzenlemeye devam edeceklerini kaydetti.

Konuşmaların ardından kursiyerlere sertifikaları verildi.

Pınarhisar Belediye Başkanı Talay, KTSO'yu ziyaret etti

Pınarhisar Belediye Başkanı İhsan Talay, Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası (KTSO) Başkanı Soner Ilık'ı ziyaret etti.

Ilık ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, oda olarak yaptıkları çalışmalar hakkında Talay'a bilgi verdi.

Oda olarak kentin ekonomisinin canlandırılarak, istihdamın arttırılması için yapılacak her türlü çalışmaya hazır olduklarını belirten Ilık, Pınarhisar Belediyesi ile ortak çalışmalar yapabileceklerini kaydetti.

Talay da göreve geldiği ilk günden bu zamana kadar birçok başarılı çalışmaya imza attıklarını bildirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgün Tiran

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