Kırklareli'nden kısa kısa
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Kırklareli'nden kısa kısa

Kırklareli'nden kısa kısa
Anadolu Ajansı / Özgün Tiran - Haberler | Güncel

Kırklareli İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu toplantısı gerçekleştirildi.

Kırklareli İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu toplantısı gerçekleştirildi.

Vali Osman Bilgin başkanlığında çevrim içi gerçekleştirilen toplantıda gündem maddeleri görüşüldü.

Toplantıda Kırklareli Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Aytaç Babalıoğullu, yıl boyunca yürütülecek faaliyetler hakkında kurul üyelerine bilgi verdi.

Bahar çalışmaları

Kırklareli'nde belediye ekipleri bahar çalışmalarına hız verdi.

Kırklareli Belediyesinden yapılan açıklamada, kentte çiçeklendirme ve temizlik çalışmalarının yürütüldüğü belirtildi.

Açıklamada, Kovid-19 tedbirleri kapsamında da kent genelinde dezenfekte çalışmalarının yürütüldüğü bildirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgün Tiran

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