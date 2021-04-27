Kırklareli'nden kısa kısa

Kırklareli Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Aksoy, üretici ziyaretlerini sürdürüyor.

Kırklareli Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Aksoy, üretici ziyaretlerini sürdürüyor.

Aksoy, teknik ekibi ile Kuzulu köyünü ziyaret ederek üretici ve besiciler ile bir araya geldi.

İstek ve sıkıntıları dinleyen Aksoy, Kovid-19 salgınında özveriyle üretime devam eden çiftçileri desteklemeye ve onların yanlarında olmaya devam edeceklerini ifade etti.

İl Sağlık Müdürü Cerit'e ziyaret

Kırklareli Sağlık Müdürü Çiğdem Cerit, Alpullu Belediye Başkanı Erhan Ceylan'ı makamında kabul etti.

Cerit, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Ceylan ile Aile Sağlığı Merkezi ve 112 Acil Sağlık Hizmetleri istasyonunun yatırım planlaması hakkında istişarede bulundu.

Sağlık alanında yatırımların hızla devam ettiğini ifade eden Cerit, kendilerine destek olan herkese teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgün Tiran