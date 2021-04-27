Kırklareli'nden kısa kısa

Demirköy'de cadde ve sokaklar dezenfekte edildi.

Demirköy'de cadde ve sokaklar dezenfekte edildi.

Demirköy Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında cadde ve sokakları tazyikli su ile yıkadı.

Belediye Başkanı Recep Gün, gazetecilere yaptığı açıklamada, ilçede Kovid-19 tedbirlerini en üst seviyede tuttuklarını belirtti.

Kısıtlama saatlerini fırsat bilerek vatandaşların dışarıda olmadığı süreçte dezenfekte çalışmalarını yürüttüklerini dile getiren Gün, vatandaşların da tedbirlere en üst seviyede riayet etmesi gerektiğini söyledi.

El birliği ile salgın sürecinin atlatılabileceğini aktaran Gün, tam kapanma sürecinde de aynı titizlikle çalışmalar yürüteceklerini kaydetti.

Resim yarışması sonuçlandı

Vize Belediyesince düzenlenen resim yarışması sona erdi.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 101. yılı kutlamaları kapsamında gerçekleştirilen yarışmada dereceye giren öğrencilere ödül verilecek.

Belediye Başkanı Ercan Özalp, yaptığı açıklamada, resim yarışmasında dereceye giren öğrencileri tebrik etti.

Dereceye giren ilk 5 öğrenciye çeşitli hediyeler verileceğini aktaran Özalp, yarışmada Melis Esmer'in birinci, Derin Su Tetik'in ikinci, Miray Bade Soy'un üçüncü, Ahmet Erdoğan'ın dördüncü ve İstanbul Sağlam'ın da beşinci olduğunu kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ufuk Ertop