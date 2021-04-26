Kırklareli'nden kısa kısa

Kırklareli'nde dönel kavşak yapım çalışması sona erdi.

Kırklareli'nde dönel kavşak yapım çalışması sona erdi.

Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu yaptığı yazılı açıklamada, vatandaşlara en iyi hizmeti sunmak için gece gündüz çalıştıklarını belirtti.

Ekiplerin kısıtlama günlerinde de yoğun bir şekilde çalıştığını belirten Kesimoğlu, İnönü Caddesi'nde kavşak çalışmasını hızlı bir şekilde tamamladıklarını ifade etti.

Kavşağın ışıklandırıldığını da ifade eden Kesimoğlu, yolun araç trafiğine açıldığını bildirdi.

Gıda işletmeleri denetlendi

Kırklareli Tarım ve Orman Müdürlüğünce yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında gıda işletmeleri denetlendi.

Tarım ve Orman Müdürlüğü personeli market, fırın ve süt ürünleri satışı yapılan işletmelerde denetim gerçekleştirdi.

Ekipler denetimlerde hijyen kuralları, personellerin sağlık karneleri ile fiyat etiket kontrolleri yaptı.

Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada denetimlerin devam edeceği belirtildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ufuk Ertop