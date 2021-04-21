Kırklareli'nden kısa kısa

Vize Belediye Başkanı Ercan Özalp, esnafı ziyaret etti.

Vize Belediye Başkanı Ercan Özalp, esnafı ziyaret etti.

Ziyaretlerde esnafın istek ve sıkıntılarını dinleyen Özalp, tüm dünyanın ortak sorunu olan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle herkesin zor günler yaşadığını belirtti.

El birliği ile salgının atlatılabileceğini ifade eden Özalp, herkesin tedbirlere en iyi şekilde uyması gerektiğini kaydetti.

TOKİ inşaatı başladı

Pınarhisar ilçesinde TOKİ inşaatı başladı.

Belediye Başkanı İhsan Talay, çalışmaları inceleyerek yetkililerden bilgi aldı.

Talay, vatandaşların sabırsızlıkla beklediği TOKİ inşaatı için ilk kazmanın vurulduğunu söyledi.

Yaklaşık 2 yıl içinde konutlara kavuşacaklarını dile getiren Talay, "Bu süreçte bize güvenerek ve itimat ederek TOKİ'ye yazılan vatandaşlarımıza ve ilçemize hayırlı olsun. Pınarhisar TOKİ evleri her geçen gün büyüyen, gelişen ve modernleşen Pınarhisar'a büyük katkı sağlayacaktır. İlçemize hayırlı uğurlu olsun." diye konuştu.

Elektrik kesintisi

Babaeski ilçesinde bir köyde elektrik kesintisi uygulanacak.

TREDAŞ'tan yapılan açıklamada, bakım ve onarım çalışmaları kapsamında ilçeye bağlı Kuzuçardağı köyüne 22 Nisan Perşembe günü bir süre enerji verilmeyecek.

Söz konusu kesinti 10.00-14.00 saatlerinde uygulanacak.

Açıklamada, kesinti nedeniyle elektrikli cihazların zarar görmemesi için vatandaşların tedbir almaları istendi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ufuk Ertop