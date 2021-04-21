Kırklareli'nden kısa kısa
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Kırklareli'nden kısa kısa

Kırklareli'nden kısa kısa
Anadolu Ajansı / Özgün Tiran - Haberler | Güncel

Kırklareli Tarım ve Orman Müdürlüğünce yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında denetimler sürüyor.

Kırklareli Tarım ve Orman Müdürlüğünce yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında denetimler sürüyor.

Ekipler, et ve et ürünleri satışı yapılan işletmelerde denetim gerçekleştirdi.

Ekipler denetimlerde hijyen kuralları, personellerin sağlık karneleri ile fiyat etiket kontrolleri yaptı.

Lavanta fidesi ile petek dağıtımı yapıldı

Kırklareli Tarım ve Orman Müdürlüğünce "Lavanta Yetiştiriciliği ve Petek Alım Projesi" kapsamında üreticilere lavanta fidesi ve petek dağıtımı yapıldı.

Kofçaz ilçesinde düzenlenen törene, Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Aksoy, Kofçaz Belediye Başkanı Ziya Karataş, Kırklareli Ziraat Odası Başkanı Ekrem Şaylan, üreticiler katıldı.

Törende üreticilere fide ve petek dağıtıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgün Tiran

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