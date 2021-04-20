Kırklareli'nden kısa kısa
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kırklareli'nden kısa kısa

Kırklareli'nden kısa kısa
Anadolu Ajansı / Özgün Tiran - Haberler | Güncel

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, incelemelerde bulundu.

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, incelemelerde bulundu.

Vali Bilgin, İl Özel İdaresince restorasyonu devam eden tarihi gar binasında incelemelerde bulunarak devam eden çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Ardından "Temiz Tuvalet Sağlıklı Gelecek" Projesi kapsamında Karakoç köyündeki proje alanını gezen Bilgin, yatırımların tüm hızıyla devam ettiğini söyledi.

Restoranlar denetlendi

Kırklareli Tarım ve Orman Müdürlüğünce işletmeler denetlendi.

Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Ramazan ayı boyunca denetimlerin artarak devam edeceği bildirildi.

Açıklamada, denetimlerde gıda hijyeni esasları ve halk sağlığı için Kovid-19 tedbirleri kontrol edildiği belirtildi.

Kırklareli Belediyesi ödüllendirildi

Kırklareli Belediyesine Avrupa Konseyi tarafından Avrupa diploması ödülü verildi.

Belediyeden yapılan açıklamada, Kırklareli Belediyesinin Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi tarafından, "Avrupa Diploması" ödülüne layık görüldüğü belirtildi.

Ödül töreninin yıl içinde Fransa'da olacağı ifade edilen açıklamada, halkın mutluluğu ve refahı için çalışmaya devam edileceği bildirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgün Tiran

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Murat Kurum Ziya Selçuk Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Müjde Ar Cansu Dere Ebru Gündeş Demet Akalın
Spor Fatih Terim Bülent Uygun Sergen Yalçın Emre Belözoğlu Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Uefa Adana
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Kırklareli'nden kısa kısa
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 20.4.2021 09:14:39. #1.15#

title