Kırklareli'nden kısa kısa
Kırklareli Valisi Osman Bilgin, incelemelerde bulundu.
Kırklareli Valisi Osman Bilgin, incelemelerde bulundu.
Vali Bilgin, İl Özel İdaresince restorasyonu devam eden tarihi gar binasında incelemelerde bulunarak devam eden çalışmalar hakkında bilgi aldı.
Ardından "Temiz Tuvalet Sağlıklı Gelecek" Projesi kapsamında Karakoç köyündeki proje alanını gezen Bilgin, yatırımların tüm hızıyla devam ettiğini söyledi.
Restoranlar denetlendi
Kırklareli Tarım ve Orman Müdürlüğünce işletmeler denetlendi.
Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Ramazan ayı boyunca denetimlerin artarak devam edeceği bildirildi.
Açıklamada, denetimlerde gıda hijyeni esasları ve halk sağlığı için Kovid-19 tedbirleri kontrol edildiği belirtildi.
Kırklareli Belediyesi ödüllendirildi
Kırklareli Belediyesine Avrupa Konseyi tarafından Avrupa diploması ödülü verildi.
Belediyeden yapılan açıklamada, Kırklareli Belediyesinin Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi tarafından, "Avrupa Diploması" ödülüne layık görüldüğü belirtildi.
Ödül töreninin yıl içinde Fransa'da olacağı ifade edilen açıklamada, halkın mutluluğu ve refahı için çalışmaya devam edileceği bildirildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgün Tiran