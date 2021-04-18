Kırklareli'nden kısa kısa
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Kırklareli'nden kısa kısa

Kırklareli'nden kısa kısa
Anadolu Ajansı / Ufuk Ertop - Haberler | Güncel

Demirköy Belediye Başkanı Recep Gün, Kovid-19 aşısının ilk dozunu yaptırdı.

Demirköy Belediye Başkanı Recep Gün, Kovid-19 aşısının ilk dozunu yaptırdı.

Gün, Demirköy Devlet Hastanesi'nde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında aşısını oldu.

Hastane başhekimi Muhammed Öztürk tarafından aşısı uygulanan Gün, aşıların herkese şifa olması temennisinde bulundu.

Sağlık çalışanlarının büyük bir özveri ile çalıştığını ifade eden Gün, "Tüm hastalarımıza acil şifalar diliyorum. Hep birlikte bu süreci sağlıkla atlatabilmeyi temenni ediyorum." diye konuştu.

Dönel kavşak yapım çalışması

Vize ilçesinde dönel kavşak yapım çalışmaları sona erdi.

Belediye Başkanı Ercan Özalp, vatandaşlara en iyi hizmeti sunmak için gece gündüz çalıştıklarını söyledi.

Devlet Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi ve Mahmut Erbil caddesindeki kavşak çalışmasını hızlı bir şekilde tamamladıklarını ifade eden Özalp, yolun araç trafiğine açıldığını kaydetti.

Özalp, kavşak sayesinde trafik akışının daha çok rahatlayacağını belirtti.

Mezarlıkta temizlik çalışması

Vize Belediyesi, ilçe mezarlığında temizlik yaptı.

Belediye Başkanı Ercan Özalp, belediye ekiplerinin ilçe mezarlığında ot biçme ve temizlik çalışmasında bulunduğunu belirtti.

Vatandaşların kabir ziyaretlerini daha kolay şartlarda gerçekleştirmesini istediklerini aktaran Özalp, mezarlık ve çevresinin haşerelere karşı da ilaçlandığını kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ufuk Ertop

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