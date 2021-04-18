Kırklareli'nden kısa kısa

Vize'de yerli balkabağı çeşit demonstrasyonu oluşturuldu.

Vize'de yerli balkabağı çeşit demonstrasyonu oluşturuldu.

Vize Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Sakarya Mısır Araştırma Enstitüsü işbirliğinde Çakıllı beldesi ile Develi köyünde gerçekleştirilen demonstrasyon çalışmalarında yerli balkabağı tohumları toprakla buluşturuldu.

Tarım ve Orman Müdürü Zeynep Şeyda Gürsu, yerli tohum denemelerinin devam ettiğini söyledi.

Bölgenin iklim ve toprak yapısına uygun en verimli ve kaliteli tohumu tespit etmek için çalıştıklarını aktaran Gürsu, yeri tohum ile yapılan üretimlere önem verdiklerini kaydetti.

Elektrik kesintisi

Vize ilçesinde 7 köyde elektrik kesintisi uygulanacak.

TREDAŞ'tan yapılan açıklamada, bakım ve onarım çalışmaları kapsamında Vize ilçesine bağlı Balkaya, Küçükyayla, Kömürköy, Kızılağaç, Aksicim, Kışlacık ve Hamidiye köylerine 21 Nisan Çarşamba günü enerji verilmeyecek.

Söz konusu kesintiler, 12.00-14.00 saatlerinde uygulanacak.

Açıklamada, enerji kesintisi nedeniyle elektrikli cihazların zarar görmemesi için vatandaşların tedbir almaları istendi.

Lüleburgaz'da Kovid-19 tedbirleri denetimi yapıldı

Lüleburgaz ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında İçişleri Bakanlığınca Kovid-19'la mücadele kapsamında başlatılan "yoğunlaştırılmış dinamik denetim" gerçekleştirildi.

Lüleburgaz İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması dolayısıyla yaya kontrollerinin yanı sıra iş yerlerinde ve araçlarda da denetim yaptı.

Ekipler, ilçede işlek caddelerde araçları durdurarak sürücülerin izin belgelerini kontrol etti. Ayrıca ekipler vatandaşlara da HES kodu sorgulaması yaptı. Kentte denetimler aralıkla devam ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ufuk Ertop