Kırklareli'nden kısa kısa
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Kırklareli'nden kısa kısa

Kırklareli'nden kısa kısa
Anadolu Ajansı / Çınar Türkmen - Haberler | Güncel

Türk Kızılay Lüleburgaz Şubesince bağış standı kuruldu.

Sahurda ne yersek gün boyu tokluk hissederiz? İşte cevabı
Sahurda ne yersek gün boyu tokluk hissederiz? İşte cevabı

Türk Kızılay Lüleburgaz Şubesince bağış standı kuruldu.

İlçedeki bir alışveriş merkezinde kurulan stantta ramazan ayı boyunca yardım kolileri ve nakdi yardımlar kabul edilecek.

Türk Kızılay Lüleburgaz Şubesi Genç Gönüllüler Başkanı Uğurcan Gamsız, gazetecilere yaptığı açıklamada, Türk Kızılay'ın ihtiyaç sahiplerinin her zaman yanında olduğunu belirtti.

Ramazan ayının yardımlaşma ve dayanışma ayı olduğunu ifade eden Gamsız, "Ramazan boyunca standımız açık olacak. Paylaşma ve sevgi ayı ramazanda her türlü bağışları bekliyoruz. Şimdiden herkese teşekkür ediyoruz." dedi.

Lüleburgaz Müzisyenler Derneği Kongresi

Lüleburgaz Müzisyenler Derneği Başkanlığına Eyüp Munar seçildi.

Derneğin olağan genel kurul toplantısı Özerler Mahallesi'nde bulunan Müzisyenler Kıraathanesi'nde gerçekleştirildi.

Tek liste ile gerçekleştirilen kongrede 48 oy alan Munar dernek başkanı oldu.

Munar konuşmasında, dernek başkanlığına seçilmenin mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Bütün ince saz topluluğunu bir araya toplamayı hedeflediğini ifade eden Munar, kongrede kendisine destek veren herkese teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Çınar Türkmen

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