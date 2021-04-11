Kırklareli'nden kısa kısa
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Kırklareli'nden kısa kısa

Anadolu Ajansı / Özgün Tiran - Haberler | Güncel
Kırklareli'nden kısa kısa

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) merkez yönetim kurulu üyeleri Derya Bulut, Burhan Coşkun ile Kırklareli İl Başkanı Şaban Savaşan'ı makamında kabul etti.

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) merkez yönetim kurulu üyeleri Derya Bulut, Burhan Coşkun ile Kırklareli İl Başkanı Şaban Savaşan'ı makamında kabul etti.

Vali Bilgin, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, MHP merkez yönetim kurulu üyeliğine seçilen Bulut ve Coşkun'u tebrik etti.

Savaşan'da çalışmaları hakkında Vali Bilgin'e bilgi verdi.

Lüleburgaz'da BioNTech aşılarının ilk dozları uygulanmaya başlandı

Kırklareli Sağlık Müdürü Çiğdem Cerit, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı toplumsal bağışıklığın sağlanabilmesi için sürdürülen aşılama programı kapsamında Lüleburgaz Devlet Hastanesinde de BioNTech aşılarının uygulanmaya başlandığını belirtti.

Cerit, yaptığı yazılı açıklamada, Sağlık Bakanlığının aşılama takvimine göre risk grubundakiler sistemde tanımlandığını bildirdi.

Bu kapsama giren vatandaşlar randevularını alarak, belirlenen sağlık kuruluşlarında aşılarını yaptırdıklarını ifade eden Cerit, vatandaşların 182 hattı veya www.mhrs.gov.tr adresinden randevularını alabildiklerini ifade etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgün Tiran

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