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Lüleburgaz Kaymakamı Salih Yüce, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında denetimlerde bulundu.

Lüleburgaz Kaymakamı Salih Yüce, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında denetimlerde bulundu.

Kaymakam Yüce, ilçede faaliyet gösteren alışveriş merkezleri ile tekstil fabrikalarında alınan tedbirleri denetledi.

İşveren ve işçilere tedbirlere uymaları ve dikkat etmeleri konusunda uyarılarda bulunan Yüce, ilçede vaka artışını kontrol altına almak için denetim ekiplerinin aralıksız görev başında olduğunu belirtti.

İlçede vaka artışlarının düşmesi için mücadele ettiklerini dile getiren Yüce, önlemlere sıkı sıkıya uyulması konusunda çağrıda bulundu.

Yüce ve beraberindeki denetim ekipleri daha sonra ilçedeki yeme içme yerleri, marketler, bakkallar, berber ve kuaförleri denetledi.

Ramazan pidesi fiyatları belirlendi

Lüleburgaz ilçesinde ramazan pidesi fiyat tarifesi belirlendi.

Lüleburgaz Gıda Maddeleri Sanatkarları Esnaf Odası Başkanı İlhan Karaca, gazetecilere yaptığı açıklamada, ramazan ayının lezzetlerinden olan pidenin arife gününden itibaren fırınlarda üretilmeye başlanacağını belirtti.

270 gram pidenin 3 lira 50 kuruş, 350 gram pidenin ise 4 lira 50 kuruştan satılacağını ifade eden Karaca, fiyatların tüm fırınlarda 13 Nisan tarihinden itibaren geçerli olacağını kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Çınar Türkmen