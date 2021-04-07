Kırklareli'nden kısa kısa
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Kırklareli'nden kısa kısa

Anadolu Ajansı / Özgün Tiran - Haberler | Güncel
Kırklareli'nden kısa kısa

Kırklareli Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri lokanta, restoran ve kahvehanelerde denetimlerde bulundu.

Kırklareli Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri lokanta, restoran ve kahvehanelerde denetimlerde bulundu.

Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Aksoy ile personeli denetimlerde Kovid-19 tedbirleri, hijyen kuralları, gramaj ve fiyat etiketlerini kontrol etti.

Aksoy, esnaf ve vatandaşları özellikle Kovid-19 tedbirlerine uymaları konusunda uyardı.

Vali Bilgin'e ziyaret

Belarus İstanbul Başkonsolosu Aleksey Shved, Kırklareli Valisi Osman Bilgin'i ziyaret etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Bilgin, iki ülke arasındaki iş birliğinin artması için yapılacak çalışmalara destek olmaya hazır olduklarını söyledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgün Tiran

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