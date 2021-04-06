Kırklareli'nden kısa kısa
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Kırklareli'nden kısa kısa

Anadolu Ajansı / Özgün Tiran - Haberler | Güncel
Kırklareli'nden kısa kısa

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, İl Genel Meclisi nisan ayı toplantısına katıldı.

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, İl Genel Meclisi nisan ayı toplantısına katıldı.

Vali Bilgin, İl Genel Meclisi Başkanlığına yeniden seçilen Aydın Karakoç'u tebrik etti.

Meclis üyeleri ile yapılan ve yapılacak yatırımlar hakkında görüş alışverişinde bulunan Bilgin, meclis çalışmalarını yakından takip ettiğini belirtti.

Vali Bilgin incelemede bulundu

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, Umutlu Yarınlar Anaokulunda incelemede bulundu.

Vali Bilgin, okul binasını gezerek Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Kalkan'dan bilgi aldı.

Okul binasının 5 Nisan Pazartesi günü hizmet vermeye başladığını belirten Bilgin, yatırımların devam ettiğini ifade etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgün Tiran

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