Kırklareli'nden kısa kısa

Demirköy ilçesinde sokak hayvanlarına mama takviyesi yapıldı.

Demirköy ilçesinde sokak hayvanlarına mama takviyesi yapıldı.

Demirköy Belediyesi ekipleri, mama bulmakta zorlanan sokak hayvanları için bazı bölgelere mama bıraktı.

Belediye Başkanı Recep Gün yaptığı açıklamada, sokak hayvanlarına her zaman sahip çıktıklarını belirtti.

Mama takviyesi yaparak hayvanların beslenmelerine yardımcı olduklarını ifade eden Gün, her canlı gibi sokak hayvanlarının da yaşam haklarının bulunduğunu kaydetti.

Gün, ilçede hayvanlar için beslenme odakları noktalarını artırdıklarını bildirdi.

Pazarcılardan tahsis ücreti alınmayacak

Pınarhisar Belediyesince ramazan ayı boyunca pazarcılardan yer tahsisi ücreti alınmayacak.

Belediye Başkanı İhsan Talay, yaptığı yazılı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle esnafların zor günler geçirdiğini belirtti.

Esnaflara yardımcı olmak amacıyla bir takım düzenlemeler yaptıklarını aktaran Talay, pazarcı esnafından ramazan ayı süresince pazar yeri tahsis ücreti alınmayacağını bildirdi.

Talay açıklamasında, esnafların her koşulda yanında olduklarını kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ufuk Ertop