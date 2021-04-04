Kırklareli'nden kısa kısa
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Kırklareli'nden kısa kısa

Anadolu Ajansı / Ufuk Ertop - Haberler | Güncel
Kırklareli'nden kısa kısa

Kırklareli Belediyesince çiçeklendirme çalışmaları başlatıldı.

Kırklareli Belediyesince çiçeklendirme çalışmaları başlatıldı.

Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Fen İşleri Müdürlüğü ile Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerinin çiçeklendirme çalışmalarını yürüttüğünü belirtti.

Sokak, cadde ve bulvarların refüjleri ile kavşaklarda peyzaj düzenlemelerinin yapıldığını aktaran Kesimoğlu, ekiplerin belediye serasında yetiştirilen çiçekleri ektiğini bildirdi.

Kenti çiçekler ile süslediklerini ifade eden Kesimoğlu, ekilen çiçeklerin günlük bakımlarının düzenli olarak yapılacağını kaydetti.

Sokak hayvanları aşılandı

Kırklareli Tarım ve Orman Müdürlüğünce, sokak hayvanları aşılama çalışması başlatıldı.

Pınarhisar ilçesinde gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında köpeklere kuduz aşısı yapıldı.

Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Aksoy, yaptığı yazılı açıklamada, kuduz hastalığının toplum ve hayvan sağlığı açısından önem arz ettiğini belirtti.

Bu kapsamda aşılama çalışmalarını yürüttüklerini aktaran Aksoy, kuduz hastalığı ile mücadelede tüm köylerde aşılama çalışmalarının yürütüleceğini kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ufuk Ertop

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