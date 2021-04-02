Kırklareli'nden kısa kısa
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Kırklareli'nden kısa kısa

Anadolu Ajansı / Özgün Tiran - Haberler | Güncel
Kırklareli'nden kısa kısa

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, kadın girişimci Ayça Özer'i makamında kabul etti.

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, kadın girişimci Ayça Özer'i makamında kabul etti.

Demircihalil köyünde lavanta üretimi gerçekleştiren Özer, çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Vali Bilgin de kadın girişimcileri önemsediklerini ifade ederek, lavanta üretiminin artması için gereken desteği vermeye hazır olduklarını belirtti.

Belediye Başkanı Kesimoğlu'na ziyaret

Belarus Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Aleksei Shved, Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu'nu ziyaret etti.

Kesimoğlu, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek kent hakkında Shved'e bilgi verdi.

Shved ise Kırklareli'ni çok beğendiğini ve her alanda iş birliği yapmaya hazır olduklarını söyledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgün Tiran

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