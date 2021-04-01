Kırklareli'nden kısa kısa
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kırklareli'nden kısa kısa

Anadolu Ajansı / Ufuk Ertop - Haberler | Güncel
Kırklareli'nden kısa kısa

Vize Belediye Başkanı Ercan Özalp, esnaf ziyaretinde bulundu.

Vize Belediye Başkanı Ercan Özalp, esnaf ziyaretinde bulundu.

Özalp, esnafın istek ve sıkıntılarını dinleyerek yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uyulmasını istedi.

Herkes gibi esnafın da Kovid-19 nedeniyle zor günler geçirdiğini ifade eden Özalp, salgının tüm dünyada ekonomik ve sağlık alanında büyük yaralar açtığını kaydetti.

Herkesin tedbirlere uyması halinde en kısa sürede salgının biteceğine inandıklarını dile getiren Özalp, salgın öncesindeki günleri özlemle beklediklerini belirtti.

Belediye Başkanı Gerenli'ye ziyaret

Bölgesel Amatör Lig ekiplerinden Lüleburgazspor Kulübü yöneticileri, Lüleburgaz Belediye Başkanı Murat Gerenli'yi ziyaret etti.

Gerenli ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, kulüp başkanlığına seçilen Yılmaz Canpolat ve yönetim kurulu üyelerini tebrik etti.

Kulüp yöneticilerine görevinde başarılar dileyen Gerenli, Lüleburgazspor'u daha iyi yerlerde görmeyi arzu ettiklerini belirtti.

Elektrik kesintisi

Kırklareli'nde iki mahalle ve bir köyde elektrik kesintisi uygulanacak.

TREDAŞ'tan yapılan açıklamada, kent merkezindeki Karakaş mahallesi ve Lüleburgaz İlçesine bağlı Büyükkarıştıran beldesinin Küçükkarıştıran mahallesi ile ilçeye bağlı Akçaköy köyüne 2 Nisan Cuma günü bir süre enerji verilmeyecek.

Söz konusu kesintiler, Karakaş Mahallesi'nde 09.00-12.00, Küçükkarıştıran Mahallesi ile Akçaköy köyünde ise 14.00-18.00 saatlerinde uygulanacak.

Açıklamada, kesintiler nedeniyle elektrikli cihazların zarar görmemesi için vatandaşların tedbir almaları istendi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ufuk Ertop

Haber Yorumları
Yorum yapmak için giriş yapınız
Kullanıcı Adı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika İhsan Yavuz Özlem Zengin Devlet Bahçeli Erkan Kandemir Muhsin Yazıcıoğlu
Magazin Alişan Cem Yılmaz Şeyma Subaşı Burcu Biricik
Spor Ali Koç İsmail Kartal Sergen Yalçın Mustafa Cengiz Servet Yardımcı
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mart Medya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kırklareli'nden kısa kısa - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.4.2021 14:46:53. #1.16#
title