Kırklareli'nden kısa kısa
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Kırklareli'nden kısa kısa

Anadolu Ajansı / Ufuk Ertop - Haberler | Güncel
Kırklareli'nden kısa kısa

Kırklareli'nde gezgin arıcılar denetlendi.

Kırklareli'nde gezgin arıcılar denetlendi.

Pınarhisar Tarım ve Orman Müdürü Süleyman Korkut ile Bal Üreticileri Birliği Başkanı Mustafa Uz, denetimlerde, konaklama yapan gezgin arıcıların bulunduğu bölgede bitki florası, ekolojik yapısı, mevcut koloni yoğunluğu, yerleşim birimlerine yakınlığını kontrol etti.

Trakya arısının saflığının korunması amacıyla gerçekleştirilen denetimlerde, gezgin arıcılara bilgi verildi.

Arıcıların istek ve sıkıntılarını da dinleyen Korkut, arıcılara izole alanlarda konaklama yapmamaları ve konaklama yaptıkları alanlarda da çevreyi korumaya dikkat etmeleri yönünde uyarılarda bulundu.

Gerenli'den muhtarlara ziyaret

Lüleburgaz Belediye Başkanı Murat Gerenli, mahalle muhtarlarını ziyaret ediyor.

Gerenli, Zafer Mahallesi Muhtarı Sabri Gündüz, Yıldız Mahallesi Muhtarı Ümit Öztürk, Kurtuluş Mahallesi Muhtarı Can Muntaş ve Siteler Mahallesi Muhtarı Vehbi Acıkgöz'ü ziyaret etti.

Muhtarların istek ve sıkıntılarını dinleyen Gerenli, muhtarlar ile işbirliği içinde çalışarak vatandaşlara hizmet ettiklerini belirtti.

Elektrik kesintisi

Kırklareli'nde bir mahallede elektrik kesintisi uygulanacak.

TREDAŞ'tan yapılan açıklamada, bakım ve onarım çalışmaları kapsamında kent merkezine bağlı Karakaş Mahallesi'ne 1 Nisan Perşembe günü bir süre enerji verilmeyecek.

Söz konusu kesinti 09.00-12.00 saatlerinde uygulanacak.

Açıklamada, kesinti nedeniyle elektrikli cihazların zarar görmemesi için vatandaşların tedbir almaları istendi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ufuk Ertop

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