Kırklareli'nden kısa kısa
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Kırklareli'nden kısa kısa

Anadolu Ajansı / Çınar Türkmen - Haberler | Güncel
Kırklareli'nden kısa kısa

Lüleburgaz ilçesinde Trakya Kastamonulular Sosyal Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği Başkanlığı'na yeniden İlhan İnan seçildi.

Lüleburgaz ilçesinde Trakya Kastamonulular Sosyal Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği Başkanlığı'na yeniden İlhan İnan seçildi.

Dernek binasında gerçekleştirilen 5. Olağan Genel Kurulu saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Genel kurulda, faaliyet raporları ve işletme tabloları okunarak oylamaya sunulmasının ardından seçime geçildi.

148 dernek üyesinin oy kullandığı seçimde oyların 125'ini alan İlhan İnan yeniden dernek başkanlığına seçildi.

Diğer aday Satı Bakır ise 15 oy aldı. Seçimde 8 oy ise geçersiz sayıldı.

İlhan İnan'ın listesindeki yönetim kurulunda Mustafa Kıyoğlu, Bilal Küçük, Bahattin Küçük ve Yaşar Saygı yer aldı.

Lüleburgazspor Başkanı Canpolat oldu

Bölgesel Amatör Lig ekiplerinden Lüleburgaz Spor Kulübü'nün başkanlığına Yılmaz Canpolat seçildi.

Kulübün olağanüstü genel kurulunun ikinci toplantısı Lüleburgaz Ticaret Borsası'nda gerçekleştirildi.

Divan başkanlığını Binali Kartal'ın yaptığı genel kurul, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Faaliyet raporlarının okunmasının ardından yönetim kurulu ve denetleme üyelerinin seçimine geçildi.

Tek liste ile gerçekleştirilen ve açık oylama usulü yapılan seçimde, kulüp başkanlığına Canpolat seçildi.

Canpolat, konuşmasında, Lüleburgazspor için büyük hedefler peşinde olduklarını ifade ederek, "Biz burada taraftarımızla beraber yürüyeceğiz ve hedefimiz önce gruptan çıkmak ve üçüncü lige yükselmek. Eğer profesyonel lige çıkarsak inanın Lüleburgaz'a şampiyonluk getireceğiz." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Çınar Türkmen

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