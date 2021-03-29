Kırklareli'nden kısa kısa
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Kırklareli'nden kısa kısa

Anadolu Ajansı / Özgün Tiran - Haberler | Güncel
Kırklareli'nden kısa kısa

Babaeski Tarım ve Orman Müdürlüğünce çiğ süt toplama merkezleri denetlendi.

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Babaeski Tarım ve Orman Müdürlüğünce çiğ süt toplama merkezleri denetlendi.

İlçe Tarım ve Orman Müdürü İsmail Küçük ve personeli denetimde çiğ süt toplama merkezlerinin işletme kayıt belgeleri ile süt kapasitelerini kontrol etti.

Küçük, denetimlerde merkez yetkililerine yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri hakkında da bilgi verdi.

Prim borçlarının yeniden yapılandırılmasına ilişkin taksit ödemelerinde son iki gün

Kırklareli Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) 7256 sayılı yasa ile getirilen prim borçlarının yeniden yapılandırılmasına ilişkin ilk taksit ödemeleri 31 Mart tarihinde sona ereceğini bildirdi.

SGK'dan yapılan açıklamada, hak kaybına sebebiyet verilmemesi açısından yapılandırma talebinde bulunanların bu tarihe kadar ilk taksit ve peşin ödemelerini yapmalarının gerektiği belirtildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgün Tiran

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