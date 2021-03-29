Kırklareli'nden kısa kısa
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Kırklareli'nden kısa kısa

Anadolu Ajansı / Ufuk Ertop - Haberler | Güncel
Kırklareli'nden kısa kısa

İçişleri Bakanlığının yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede başlattığı "Dinamik Denetim Süreci" kapsamında Kırklareli'nde iş yerleri denetlendi.

İçişleri Bakanlığının yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede başlattığı "Dinamik Denetim Süreci" kapsamında Kırklareli'nde iş yerleri denetlendi.

Kırklareli Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri kontrollü normalleşme kapsamında açılan iş yerlerine yönelik denetim gerçekleştirdi.

Ekipler denetimlerinde esnafları bilgilendirerek, işletmelerin kapasite tedbirlerine olan uyumu, çalışma evrakları, hijyen koşulları, maske, mesafe ve temizlik uygulamaları da kontrol edildi.

Pınarhisar Belediyesi'nden köylere hizmet

Pınarhisar Belediye Başkanı İhsan Talay, köylerde altyapı çalışmaları yaparak otobüs durakları montajlarını gerçekleştirdiklerini söyledi.

Talay, gazetecilere yaptığı açıklamada Fen İşleri Müdürlüğü ile Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerince imkanlar dahilinde köylere de hizmet götürdüklerini belirtti.

Ataköy ve Tozaklı köylerine otobüs durakları montajı yapıldığını ifade eden Talay, Poyralı köyünde foseptik çekimleri ile su hattı boru tamirini gerçekleştirdiklerini kaydetti.

Muhtarlığın taleplerini karşılamaya çalıştıklarını aktaran Talay, vatandaşlara en iyi şekilde hizmet etmeye çalıştıklarını bildirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ufuk Ertop

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