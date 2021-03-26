Kırklareli'nden kısa kısa
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Kırklareli'nden kısa kısa

Anadolu Ajansı / Özgün Tiran - Haberler | Güncel
Kırklareli'nden kısa kısa

Kırklareli Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Aksoy, Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası (KTSO) Başkanı Soner Ilık'ı ziyaret etti.

Kırklareli Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Aksoy, Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası (KTSO) Başkanı Soner Ilık'ı ziyaret etti.

Ilık, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Oda yönetimi olarak kentte istihdamın arttırılarak, ekonominin canlanması için çalışmalar yürüttüklerini belirten Ilık, tüm kurumlar ile ortak çalışmalar yapabileceklerini kaydetti.

Aksoy da sürdürdükleri projeler hakkında bilgi verdi.

"Gönül Kapısı" Projesi çalışmaları devam ediyor

Kırklareli Valisi Sayın Osman Bilgin ve Eşi İlknur Bilgin himayelerinde başlatılan "Gönül Kapısı" Projesi kapsamında İl Müftülüğü personeli bilgilendirildi.

Kırklareli Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürü Faruk Uysal ve Proje Koordinatörü Erdal Tekin tarafından proje hakkında bilgi verildi.

Uysal, proje ile dezavantajlı kesimin topluma entegre edilmesini hedeflediklerini söyledi.

İl Müftüsü Aydın Yığman da, projeye gereken desteği sağlayacaklarını ifade etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgün Tiran

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