Kırklareli'nden kısa kısa

Kırklareli Tarım ve Orman Müdürlüğünce yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında denetimler sürüyor.

Kırklareli Tarım ve Orman Müdürlüğünce yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında denetimler sürüyor.

Ekipler, yem satış işletmeleri, toplu tüketim işletmeleri, et işleme tesisleri ve süt toplama merkezlerinde denetim gerçekleştirdi.

Ekipler denetimlerde hijyen kuralları, personellerin sağlık karneleri ile fiyat etiket kontrolleri yaptı.

Pınarhisar Belediye Başkanı Talay, esnafı ziyaret etti

Pınarhisar Belediye Başkanı İhsan Talay, esnafı ziyaret ederek istek ve sıkıntıları dinledi.

Talay, ziyaretinde esnafın sorunlarını iyi bildiklerini ve bu yönde de çalışmalar yapıldığını söyledi.

En kısa sürede Kovid-19 salgının son bulması dileğinde bulunan Talay, maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyulmasını istedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgün Tiran