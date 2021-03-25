Kırklareli'nden kısa kısa
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Kırklareli'nden kısa kısa

25.03.2021 09:09 | Son Güncelleme: 25.03.2021 09:19
Kırklareli'nden kısa kısa

Kırklareli Tarım ve Orman Müdürlüğünce Babaeski ilçesinde 15 köyde çiftçi eğitimleri gerçekleştirildi.

Kırklareli Tarım ve Orman Müdürlüğünce Babaeski ilçesinde 15 köyde çiftçi eğitimleri gerçekleştirildi.

Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada ziraat mühendisi Mehmet Gümüş, Halil Kaya, Eyüp Öndin, Nurettin Arı ile veteriner sağlık teknisyeni Ergün Ertürk ve Ahmet Işık tarafından çiftçilere bilgiler verildiği belirtildi.

Eğitimlere katılan 283 çiftçiye belge verildi.

Gıda işletmeleri denetlendi

Kırklareli Tarım ve Orman Müdürlüğünce yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında gıda işletmeleri denetlendi.

Tarım ve Orman Müdürlüğü personeli mantar paketleme tesisi, et işleme tesisi ve toplu tüketim işletmelerinde gıda hijyeni ve Kovid-19 tedbirlerini kontrol etti.

Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada denetimlerin devam edeceği belirtildi.

Kovid-19 vakalarının arttığı Kırklareli'nde denetimler devam ediyor

"Dinamik Denetim Süreci" devam ediyor

İçişleri Bakanlığının yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında başlattığı "Dinamik Denetim Süreci" kapsamında Kırklareli'nde denetimler sürüyor.

Vize Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri ilçedeki kontrollü normalleşme süreci ile açılarak faaliyet gösteren kafe, çay bahçeleri ve restoranları denetledi.

Sosyal mesafeye göre düzenlenen oturma alanlarını kontrol eden ekipler, işletmelerde hijyen kurallarının da uygunluğunu kontrol etti.

İşletmelerde çalışanların da HES kodlarını sorgulayan ekipler, müşterilerin işletmelere HES kodları ve ateşleri kontrol edilerek alınması uyarısında bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgün Tiran

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Süleyman Soylu Bekir Pakdemirli Jülide Sarıeroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Guy Ritchie Merve Dizdar Mehmet Ali Erbil
Spor Şenol Güneş Deniz Türüç Abdullah Avcı Nihat Özdemir İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Adana Ankara
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kırklareli'nden kısa kısa - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.3.2021 09:19:56. #1.15#
title