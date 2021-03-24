Kırklareli'nden kısa kısa
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Kırklareli'nden kısa kısa

24.03.2021 09:37 | Son Güncelleme: 24.03.2021 09:42
Kırklareli'nden kısa kısa

Lüleburgaz ilçesine bağlı Ahmetbey beldesinde düzenlenen resim yarışmasının sonuçları açıklandı.

Lüleburgaz ilçesine bağlı Ahmetbey beldesinde düzenlenen resim yarışmasının sonuçları açıklandı.

Ahmetbey Belediyesi tarafından iklim değişikliği ve su tasarrufuna dikkat çekmek amacıyla düzenlenen resim yarışmasına 104 öğrenci başvurdu.

Lüleburgaz TEK Güzel Sanatlar Lisesi görsel sanatlar öğretmenlerinden oluşan seçici kurulun değerlendirmesi sonucu Ahmetbey Atatürk Ortaokulu'ndan Ayşenur Baltalı ve Cumhuriyet Ortaokulu'ndan Beste Baskıcı'nın eserleri birinci seçildi.

Yarışmanın ödül töreni ve resim sergisi 26 Mart Cuma günü gerçekleşecek.

AK Parti Lüleburgaz teşkilatından yaşlılara ziyaret

AK Parti Lüleburgaz İlçe Teşkilatı, Yaşlılara Saygı Haftası dolayısıyla huzurevi ziyareti gerçekleştirdi.

Lüleburgaz Ramazan Yaman Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Araştırma Merkezi sakinlerini ziyaret eden partililer, huzurevi sakinleriyle sohbet etti.

AK Parti Lüleburgaz İlçe Kadın Kolları Başkanı Neşe Kiraz Arıcı, "Dünümüzü bugüne taşıyarak, geleceğimize ışık tutan ulu çınarlarımızın haftasını kutluyoruz. Onlar bizleri unutmaz, biz de onları unutmadık." dedi.

Kültür ve Yardımlaşma Derneği'nin olağan genel kurulu yapıldı

Hamitabat Köyü Kültür ve Yardımlaşma Derneği'nin olağan genel kurulu gerçekleştirildi.

Lüleburgaz ilçesine bağlı Hamitabat köyünde yapılan genel kurulda, derneğin yönetim ve denetleme kurulu üyeleri belirlendi.

Yapılan seçim sonucunda yönetim kuruluna Salim Tunçer, Seyfullah Konyalı, Oktay Kaymaz, Kıvanç Fındık, Süleyman Tezcan, denetleme kuruluna İsmail Tülümen, Ayşe Esen ve Yılmaz Kocaman seçildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Çınar Türkmen

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