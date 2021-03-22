Kırklareli'nden kısa kısa
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Kırklareli'nden kısa kısa

22.03.2021 16:29 | Son Güncelleme: 22.03.2021 16:34
Kırklareli'nden kısa kısa

Kırklareli 55. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Piyade Albay Tahir Savran???????, Kırklareli Üniversitesi Rektörlüğüne yeniden atanan Prof. Dr. Bülent Şengörür'ü ziyaret etti.

Kırklareli 55. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Piyade Albay Tahir Savran???????, Kırklareli Üniversitesi Rektörlüğüne yeniden atanan Prof. Dr. Bülent Şengörür'ü ziyaret etti.

Şengörür ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Üniversitelerinin gelişmesi için çalıştıklarını ifade eden Şengörür yeniden görevine atanmasından dolayı mutluluk ve gurur duyduğunu kaydetti.

Şengörür, Kırklareli'nin adını üniversite ile duyuracaklarını dile getirdi.

Savran da Şengörür'e çalışmalarında başarılar diledi.

Vali Bilgin'e ziyaret

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, Yeşilay Genel Sekreteri Osman Batuhan Dursun'u makamında kabul etti.

Dursun ziyarette Yeşilay'ın çalışmaları hakkında Vali Bilgin'e bilgi verdi.

Bilgin'de ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgün Tiran

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