Kırklareli'nden kısa kısa
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Kırklareli'nden kısa kısa

21.03.2021 11:21 | Son Güncelleme: 21.03.2021 11:34
Kırklareli'nden kısa kısa

Kırklareli'nde İl ve Merkez İlçe Nüfus Müdürlükleri yeni yerinde hizmet verecek.

Kırklareli'nde İl ve Merkez İlçe Nüfus Müdürlükleri yeni yerinde hizmet verecek.

Kırklareli Valiliğinden yapılan açıklamada, Sungurbey Caddesindeki yeni hizmet binasına taşınan İl ve Merkez İlçe Nüfus Müdürlüklerinin "Turuncu Ofis Projesi" kapsamında dizayn edildiği belirtildi.

Açıklamada, her iki müdürlüğünde 22 Mart 2021 Pazartesi günü hizmete başlayacağı bildirildi.

Vefa Sosyal Destek Grubu vatandaşların ihtiyaçlarını karşılıyor

Kırklareli Valiliği Vefa Sosyal Destek Grubu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamaya devam ediyor.

Kırklareli Valiliğinden yapılan açıklamada, salgınla mücadele kapsamında, Vefa Sosyal Destek Grupları'nın vatandaşların ihtiyaçlarını karşıladığı belirtildi.

Açıklamada, Vefa Sosyal Destek Grupları'nın önemli bir görevi yerine getirdiklerini ifade edildi.

Vatandaşlardan maske, mesafe ve temizlik kurallarına dikkat edilmesi istendi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgün Tiran

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