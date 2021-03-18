Kırklareli'nden kısa kısa
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Kırklareli'nden kısa kısa

18.03.2021 17:33 | Son Güncelleme: 18.03.2021 17:44
Kırklareli'nden kısa kısa

Lüleburgaz Kaymakamı Salih Yüce, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında kullanılan CoronaVac aşısının ikinci dozunu yaptırdı.

Lüleburgaz Kaymakamı Salih Yüce, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında kullanılan CoronaVac aşısının ikinci dozunu yaptırdı.

Lüleburgaz Aile Sağlığı Merkezi'ne giden Kaymakam Yüce aşının ikinci dozunu vuruldu.

Yüce, toplumsal bağışıklığı arttırmak için risk grubundaki sırası gelen tüm vatandaşları aşı olmaya davet etti.

Sağlık çalışanlarına Kovid-19 sürecindeki fedakar ve özverili çalışmalarından dolayı teşekkür eden Yüce, toplum sağlığını korumak için cansiperane görev yapan sağlık çalışanlarına görevlerinde kolaylıklar diledi.

Lüleburgazspor kongresine doğru

Beşiktaş Jimnastik Kulübü kongre üyesi Yılmaz Canpolat Lüleburgazspor başkanlığına adaylığını açıkladı.

Canpolat, bir restoranda taraftar grubu temsilcileriyle bir araya gelerek yaptığı konuşmasında, 20 Martta gerçekleştirilecek kongrede yeşil kırmızılı kulübün başkanlığına talip olduğunu söyledi.

Güzel işler başaracaklarına inandıklarını dile getiren Canpolat, bu görevi üstlenmek istediklerini dile getirdi.

Altyapıya ve Türk futboluna hizmet vermek için pilot bölgelerde akademi kurmak istediklerini belirten Canpolat, "Bu akademilerden bir tanesi için de Trakya'da Lüleburgaz'ı seçtik. Buraya geldiğimden Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin de haberi var. Burada bir pilot takım kurmak istiyoruz, bunu yaparken de Trakya'nın güneşi Lüleburgazspor'a neden talip olmayalım dedik. İsterdik ki profesyonel ligde olsun, A takımdaki oyuncuların hepsini burada oynatalım." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Çınar Türkmen

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