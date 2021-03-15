Kırklareli'nden kısa kısa

Demirköy Belediye Başkanı Recep Gün, Demirköy Devlet Hastanesi'nde görevli sağlık çalışanlarını ziyaret etti.

Gün, sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutladı.

Sağlık ekiplerinin halk sağlığını korumak için gece gündüz çalıştığını ifade eden Gün, Kovid-19 sürecinde büyük emek harcadıklarını belirtti.

Gün, hayatını kaybeden sağlık çalışanlarına Allah'tan rahmet dileyerek görevi başındaki ekiplere de işlerinde başarılar diledi.

"Hoş geldin Bebek" projesi

Pınarhisar Belediyesince "Hoş geldin Bebek" projesi yürütülüyor.

Belediye ekipleri, proje kapsamında ilçede yeni doğan bebeklerin ailelerini ziyaret ederek hediye takdim ediyor.

Anne ve babaların sevinçlerine ortak olduklarını ifade eden Belediye Başkanı İhsan Talay, en güzel günlerine bir anı oluşturduklarını kaydetti.

Projenin devam edeceğini aktaran Talay, dünyaya yeni gelen bebekler için sağlıklı bir ömür dileğinde bulundu.

Vektör mücadele çalışması

Lüleburgaz'da vektör mücadele çalışmaları devam ediyor.

Lüleburgaz Belediyesi Temizlik ve Çevre Müdürlüğü ekipleri, mücavir alan sınırlarındaki 2 bin noktada ilaçlama çalışmasında bulundu.

Belediye Başkanı Murat Gerenli, yaptığı yazılı açıklamada, vektör mücadele çalışmalarının başarıyla yürütüldüğünü bildirdi.

İlaçlama çalışmalarının larva üreme alanlarından başlayarak cadde ve sokaklarda devam edildiğini aktaran Gerenli, sıcaklara bağlı olarak üreyen haşerelere karşı mücadele ettiklerini belirtti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ufuk Ertop