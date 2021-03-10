Kırklareli'nden kısa kısa

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, DSİ 11. Bölge Müdürü Erdinç Kuran'ı makamında kabul etti.

Bilgin, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, DSİ'nin yatırımları hakkında Kuran'dan bilgi aldı.

Kuran da yatırımların hızla devam ettiğini belirtti.

Vali Bilgin, şehit ailesini ziyaret etti.

Kırklareli Valisi Osman Bilgin ile eşi İlknur Bilgin, şehit ailesini ziyaret etti.

Vali Bilgin, 1974 yılında Kıbrıs Barış harekatında şehit olan Er Rıdvan Erel'in ailesi ile sohbet ederek, istek ve sıkıntılarını dinledi.

Her fırsatta şehit ailelerini ziyaret ettiğini belirten Bilgin, ülke topraklarının şehit ve gazilerin mücadeleleri ile korunduğunu bildirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgün Tiran